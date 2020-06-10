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民陣籲6‧15穿黑衣悼墮斃金鐘男

2020-06-10 列印
　　限聚令下，示威遊行等有同一目的的大型活動，或涉違法。

  民陣召集人岑子杰指，現階段申請遊行，很大機會會被警方反對，面對社會多個大議題，包括港區國安法，市民理應有權利發聲及表達意見，他希望今個月內舉辦大型遊行，呼籲政務司司長張建宗批准可以不受限聚令的限制。

　　民陣昨天舉行記招，呼籲市民本月十五日穿黑衣，悼念去年同日金鐘墮樓身亡的男子梁凌杰。

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