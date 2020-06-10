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王毅促英尊重中方維護自己領土權利

2020-06-10 列印
　　中國國務委員兼外長王毅周一應約與英國外相藍韜文通電話。王毅強調，香港維護國家安全事關中國核心利益，是必須堅持的重大原則問題，促英方尊重中方維護自己領土上國家安全的正當權利，尊重中國中央政府根據「一國兩制」方針對香港實施的管治，英方在「港版國安法」問題上務必要採取慎之又慎的態度。

　　藍韜文表示，英方致力於發展與中國強有力的雙邊關係，相信疫情過後兩國合作會迎來廣闊空間。

　　藍韜文又指，英方願就對話深入交流的內容，進行仔細思考，本着相互尊重的精神繼續與中方進行溝通。

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