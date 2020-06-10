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狡賊「打散」大牛 搶劫交更的哥千三元

2020-06-10 列印
■遇劫的的士司機大歎倒楣。
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　　俗語謂，財不可露眼。一名準備交更「的哥」，昨凌晨將的士泊在旺角路邊坐車上點算收入時，一名賊人突然開車門，藉詞「打散」大牛，趁機搶走司機手上一千三百五十元逃去，劫案中事主無受傷，警方現正追緝狡賊歸案。

　　昨凌晨四時許，五十九歲姓李的士司機，駕的士停在旺角砵蘭街三五四號對開路邊準備收工交更，並如常在車上點算一日收入，其間一名男子敲打車窗及拉開車門上車，李表示已「冚旗」，惟對方苦纏不休，要求李「打散」一張大牛鈔票，以便搭車之用。當李回話「唔得呀！」，對方隨即搶走他手上一千三百五十元現金落車逃去，李追截不果報警。

　　警方到場後兜截無發現，現追緝一名年約三十至四十歲、一點六米高、瘦身材、蓄短黑髮，案發時身穿淺藍色短袖上衣及藍色牛仔褲搶匪歸案。遇劫「的哥」事後大歎倒楣。

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