﻿警洪水橋破藏械案 網購真槍實彈 村屋男揚言襲警

有反修例暴力示威者疑準備出動槍械傷害警員。警方掌握情報後，直搗元朗洪水橋一間村屋，拘捕一家三口，檢獲一支曲尺真槍、近四百發子彈和槍械組件等，懷疑有人密謀傷害警員，現年三十八歲兒子曾在社交平台揚言使用槍械襲警，他與父母涉「無牌管有槍械及彈藥」及「藏有攻擊性武器」被捕，但父母其後獲准保釋候查。



警方接獲線報，有人透過海外網站購買槍械配件並偷運入境，毒品調查科人員蒐證後，前日早上派員掩至洪水橋一村屋，截查一名三十八歲姓陳的男子，其後在村屋內檢獲一把懷疑曲尺手槍、三百九十發子彈、一支伸縮棍及一些懷疑槍械組件。警方帶走兩部電腦，追查槍械來源及用途。



一把曲尺連390發子彈



被捕男子涉「無牌管有槍械及彈藥」及「藏有攻擊性武器」被捕。在行動中，警員在單位內拘捕陳的六十五歲父親及六十二歲姓黃母親，兩人與兒子同涉上述罪名被捕，但其後獲准保釋。被捕兒子報稱從事銀行產品業務，母親為自僱人士，父親已退休。警方不排除稍後會有更多人被捕。



拆件訂購 郵寄來港



警方相信檢獲的槍械大部份來自海外網站，包括美國網站，拆件訂購再郵寄到香港，增加警方偵查難度。在外國部份地方槍械是合法的，因此網上有不同渠道可獲得槍械部件。



警方毒品調查科警司鄒旺忠說，其中一個調查方向，是被捕人士藏槍的意圖，有人曾在網上宣稱要用真槍實彈襲擊警察，疑有人受近期社會事件影響變得偏激。由於本土出現恐怖主義勢頭，他呼籲公眾回歸理性。



鄒旺忠稱，警方近期破獲多宗槍械及彈藥案件，當中去年十二月針對一個暴力團夥，首次檢獲真槍，隨後有人向警員開槍但沒命中。自去年十二月至今年一月反修例引發的衝突中，警方破獲十多宗涉及槍械及爆炸品案件，共檢獲五支真槍，包括AR15自動步槍、一點五公斤TATP烈性炸藥、遙控引爆裝置、土製炸彈等，多人被捕。



此外，對網上發放以槍械傷害警員言論的刑責，大律師陸偉雄指，出言者不論有否被檢獲手槍及有否向警員施襲，也可被控以刑事恐嚇罪，一經罪成，最高監禁五年。