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警方籲勿參與明晚愛丁堡宗教集會

2020-06-11 列印
　　反修例風波持續一年未止，有網民發起明晚在愛丁堡廣場舉行宗教聚會。警方指留意到有人以宗教名義號召市民明日在港島區進行未經批准的集結，呼籲市民不要參與。警方當日會在相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法，包括進行拘捕。

　　警方表示，根據《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》附表一，有關宗教活動中群組聚集的豁免，前提是該活動的舉行地點是慣常用作崇拜地點的處所。

　　前日反修例示威一周年傍晚，有示威者在中環遮打花園集結後以雜物堵路阻礙交通，警方表示，截至昨日凌晨在中環一帶共拘捕五十三人，涉嫌參與非法集結。

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