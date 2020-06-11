警將設部門執行「國安法」李家超：由警務處長領導

保安局局長李家超昨日透露，警方將成立專門負責執行《港區國安法》的新部門，將由警務處處長鄧炳強領導，職權包括收集情報、進行調查等。同時，外交部發文反駁外界對國安法的六點質疑，重申全國人大有權為香港訂立相關法律。



李家超接受傳媒訪問時透露，警方會設立新部門，專門負責執行《港區國安法》，會由一哥鄧炳強指揮，職權包括收集情報、進行調查及訓練人員，將來或考慮加入其他紀律部隊成員。目前警隊已展開前期的成立工作，包括審視資源、人手及器材等。



國安法的草案列明，中央維護國安的機關可根據需要，在港設立機構。李家超未有透露該機構如何與警方新部門合作，但他形容內地當局擁有更廣的情報收集網絡，以及更高層次的分析，將有助香港了解全局。同時他強調，任何人士在港執法，都要符合無罪假定、保持緘默權利，以及有律師代表等普通法原則。



外交部發文反駁質疑



同時，外交部在網站發表題為「你需要了解的六個事實」的文章，反駁外界對國安法的質疑，批評中國推進立法沒有法理依據的說法是謬論，強調全國人大是中國最高權力機關，國家安全立法屬於國家立法權力，而澳洲、英國、加拿大和美國都有國安法。



文章指，立法保障「一國兩制」行穩致遠，特區法律制度不會變，特區行政管理權、立法權、獨立的司法權和終審權也不會受到影響。《中英聯合聲明》沒有賦予英國在香港回歸後，對港承擔任何責任和干預香港事務的權利，其他國家無權假借《聲明》干涉香港事務，而立法將更有利於維護香港的金融、貿易和航運中心地位。



