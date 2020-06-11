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滙控撐國安法 蓬佩奧：向京「表忠」

2020-06-11 列印
　　美國國務卿蓬佩奧發聲明指，滙控亞太區行政總裁王冬勝聯署支持《港區國安法》，是向北京「表忠」，但似乎未能為滙控贏得北京的尊重，又批評北京繼續利用滙控在中國的業務，向英國施加政治影響力。在北京，外交部發言人華春瑩回應指，包括企業界在內各方根據事情本身的是非曲直，並從自身根本利益出發，對《港區國安法》作出客觀公正評價，重申香港事務純屬中國內政，敦促美方停止挑撥離間、煽風點火。

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