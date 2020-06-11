馬會牌照委員會剛公佈來季的騎練名單。公司騎師方面，基本上現時仍在港策騎的都可留低，即使近期為人詬病的薛恩，也獲發約半季的馬會騎師牌照。 當然大家明白到上述安排是跟新冠肺炎影響全球有關，所以不變應萬變可以理解，還望這位曾榮膺昔日的雪梨冠軍騎師，好好珍惜這個獲續牌的機會，在今個馬季餘下的日子至下季初，陣上加把勁交出多點成績，否則到疫情受到控制，全球運作回復正常時，他要繼續留港策騎實在不易。 至於郭能同樣獲發約半季的馬會騎師牌照，這位有鐵人美譽的愛爾蘭騎師在港已從騎多年，成績一直保持在中游位置，但今季初有段時間經常因為過度採取末段分韁的騎法而惹來抨擊，而事實上該段期間他也屢拼皆敗...

2020-06-11