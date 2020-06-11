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美息不變 杜指倒升

2020-06-11 列印
　　聯儲局今晨公佈議息結果，維持利率不變。美股早段回軟，杜指中段一度跌一百八十五點，消息公佈後美股倒升逾三十二點；報二七三○四點，納指則報一○○五二點，升九十八點。滙控美國預託證券價格見三十九點五七港元，跌零點一八港元；騰訊則見四百四十五點四港元，跌零點八港元。
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