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港三大食品企業走塑欠積極

2020-06-11 列印
　　去年本港預先包裝糖果市場達四十一億元，同時消耗三億四千萬個塑料包裝。

　　有環保組織指出，不少包裝使用複合物料，欠缺回收標示，以至不能回收淪為垃圾，其中三大品牌瑪氏食品（MARS）、費列羅（Ferrero）、雀巢（Nestle），佔全港市場近四成，他們在一八年曾承諾二五年前會落實不同的走塑措施，但當追問企業在港落實減塑的進度時，反應有欠積極，亦拒絕透露在港的塑膠包裝量，形容他們「真公關，假走塑」。

　　其中只得雀巢表示，有專責同事跟進在港銷售的包裝數據；費列羅則沒有相關統計；而瑪氏僅重申國際承諾，回應最為消極。



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