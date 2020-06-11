﻿講是非——日日香滷水獅頭鵝

一般港人上潮州館子，鮮見不點滷水鵝；直至十多年前，此物非我杯茶。嫌它又黑又老入口略鹹，上桌一般是鵝胸啖啖肉，平素吃雞揀雞背雞殼的我，敬而遠之。



十多年前潮汕公幹，好友《南方都市報》編輯鄭海虹領我到澄海，她外祖父家經營過百年的傳統滷水獅頭鵝店，嚐過地道原汁原味，徹底改變我的印象；正宗滷水獅頭鵝的鵝頭鵝頸及鵝掌鵝翼，每次到潮汕必吃，也是必帶回家的手信恩物。



那次之後，如非公幹帶歇，年中一兩次必尋藉口到汕頭、潮州、澄海一帶，大快朵頤打冷、粿糕、魚飯、數十部位全牛火鍋、滷水獅頭鵝頭頸。年前任Gigi姐黃淑儀熱爆TVB《吾淑吾食》嘉賓，拍過幾集粵省特色菜，提議吃到潮汕被接納；無線派兩員到當地明查暗訪，計劃拍攝方案後在下也被邀同行。被鎖定的訪問對象包括澄海著名滷水獅頭鵝專門店「日日香」，自此開啟了年輕老闆兼創辦人忠哥跟我的友誼，節目出街後也讓不理原藉是否「家己冷」的港人成為粉絲。



盼東風、盼西風，「日日香」終在時勢逆轉之際於香港一開三間。在下光顧過中環威靈頓街總店，曾亦忐忑距離澄海數百公里，香港能否吃得同樣滋味？鵝肉鮮而不鹹、滑而不膩、質潤不缺嚼勁、層次分明暗香浮動，棄筷子以手持至愛鵝頭鵝頸喫個不亦樂乎。價錢適中聽說已成中環午晚巿長龍店，打包回公司回家者絡驛不絕。



是非小貼士：滷水獅頭鵝之頭頸至珍貴，至滋美，一副五年老之鵝公頭頸空運北京，老饗付上一千五百至二千人民幣，尋常。



鄧達智