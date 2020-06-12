﻿「再出發」網列多類商戶優惠 全民開心消費 逾千食肆參與

隨着新冠肺炎疫情緩和，限制社交距離措施逐步放寬，港府將向合資格市民每人派一萬元。「香港再出發大聯盟」發起「促消費，撐經濟」計劃，將全港商戶的優惠資訊羅列於大聯盟網站上，多個行業包括飲食、零售、美容、酒店、油站等，紛紛提出消費優惠，藉此鼓勵市民使用手中一萬元，開心消費，以振興本土經濟。



「香港再出發大聯盟」多個行業的代表稱，正推出「促消費，撐經濟」計劃，呼籲商戶推出更多優惠，搜集後羅列在大聯盟網站上，讓市民對各行業折扣優惠一目了然。計劃獲中華總商會、中華廠商聯合會及中華出入口商會等五大商會支持，新鴻基地產旗下二十一個商場、華潤堂、北京同仁堂等集團均有響應，同時涵蓋酒店、零售、餐飲、美容、油站等多個行業。



重振本土經濟



香港餐飲聯業協會會長黃家和指，疫情期間，「限聚令」嚴重打擊飲食業，業內失業率由去年的百分之三上升至五月的百分之十二，餐飲及零售行業將推出更多推廣促進經濟。他預料有超過一千間食肆參與計劃。



大聯盟副秘書長王惠貞表示，計劃趕及在政府向市民派錢前推出，相信各大商場及商戶陸續更有多優惠，但礙於推廣渠道不夠寬廣，因此大聯盟協助業界建立一個統一平台，讓更多市民得悉資訊，希望能促進消費，同時做到「保就業」。



自由黨批發及零售界議員邵家輝建議，香港市民拿到一萬元後，要用於本地消費，強調這將帶動飲食、零售、批發、廠商、廣告等各行業復甦，令香港企業能夠「撐得住」，許多員工的「飯碗」保得住。



向所有商戶開放 不分黃藍



被問及是否想藉計劃創造「藍色經濟圈」，大聯盟副秘書長、香港中華出入口商會副會長黃英豪回應指，計劃不涉及黃藍之分，以及任何的政治取態，強調優惠資訊平台向所有商戶開放。



大聯盟網站列出多項優惠，包括九龍維景酒店的家庭住宿優惠計劃，三至四人入住，每晚最低只需五百五十元；銅鑼灣酒店火焰半自助晚餐每位最低三百零八元；新地旗下二十一個商場，顧客只需消費滿三百元，即可參加抽獎，必定有獎，獎品包括iPhone及三星手機，以及白色黃金淨金吊墜項鏈等，總值超過六百萬元。



此外，旅發局下周亦會推出「旅遊就在香港」計劃，率先推廣本地旅遊，亦會設立一站式平台，推出超過一萬個優惠，鼓勵市民在本地消費。