新入職教師須完成30小時核心培訓課程

教育局向全港中小學發出通告，下個學年起新入職教師需要三年內，完成三十小時的核心培訓課程，涵蓋「教師專業身份」和「教師專業學習」，並按個人專業發展需要，參與至少六十小時的選修培訓。至於在職教師，亦要在新學年起，劃出至少三十小時參與專業發展活動，涉及「教師專業角色、價值觀及操守」和「本地、國家及國際教育議題」。



教聯會主席黃錦良認為安排合理，社會人士對教師專業及操守要求很高，希望透過培訓，令教師在工作時能彰顯專業，又建議可加強教師對法治、《基本法》的理解。但教協理事張銳輝則批評，教師以往可選擇由教育局或大學、專業團體等提供的培訓課程，作為行政機構的教育局下學年起「獨攬」所有培訓課程，做法不尋常，質疑局方是向教師進行「政治洗腦」。



