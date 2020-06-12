﻿三男酷暑行山昏迷﻿ ﻿直升機送院一不治﻿

酷熱天氣警告下，西貢白腊、浪茄及大灘昨日發生至少三宗行山事故，導致一死兩傷，其中白腊行山男子疑突然心臟病發暈倒，直升機救起送院搶救無效死亡；另外浪茄及大灘兩男子則無性命危險。



受到高空反氣旋影響，昨日天氣炎熱，天文台昨中午十二時十五分發出酷熱天氣警告。昨午二時許錄得攝氏三十三點九度高溫，為今年最熱紀錄，打破上月十一日錄得的三十三點五度。多區溫度亦錄得三十三度或以上，其中上水為全港最熱，錄得三十五點三度，觀塘及大美督亦錄得三十五度高溫。



炎熱天氣下，昨中午十二時許，西貢氣溫逾三十一度，熱愛遠足的一名年約六十歲男子，與四名志同道合友人結伴到白腊行山，其間事主疑突發心臟病暈倒，同行友人見狀立即報警，救援人員到場，由於山路崎嶇，一架飛行服務隊直升機奉召到場，將事主救起送東區醫院，惜抵院後搶救無效死亡。警方調查後相信案件無可疑，案件列行山人士求警協助處理，真正死因有待稍後剖屍後確定。



差不多同一時間，同樣有五名男子在浪茄行山，其中一名男子疑中暑不適暈倒，同行友人報警，救援人員到場召直升機將事主救起，送東區醫院救治後甦醒。



另外，昨午約二時半，警方再接獲市民報案，指四男一女由西貢海下登山行大灘郊遊徑，途中一名五十歲姓沈男子疑中暑突感頭暈，報警後事主由直升機救起送灣仔，再轉救護車送院治理。



衞生防護中心表示，進行消耗體力的戶外活動時，應帶備並補充大量水份，以防脫水。過胖人士、心臟病或高血壓病人、長者及小童均較易中暑，他們應特別注意。市民應採取以下預防措施，戶外活動宜安排在早上或下午較後時間進行，穿着淺色、寬鬆及通爽的衣物，減少吸熱，方便排汗及散熱；避免做劇烈運動或作長程的登山或遠足等活動，高溫、出汗及疲乏均會增加身體的負荷；若出現頭暈、頭痛、噁心、氣促、神智不清等病徵，應立刻休息和求助，並盡快求醫。



