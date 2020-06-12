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周日料狂風驟雨

2020-06-12 列印
　　受高空反氣旋影響，本港天氣晴朗及炎熱，天文台表示，現時位於菲律賓的低壓區會逐漸發展，其強度及隨後的路徑存在變數，按照現時預測，該低壓區將於今晚進入南海北部，並在明日期間移近廣東沿岸。

　　天文台預料，後日本港天氣會轉壞，風勢頗大及有狂風驟雨，氣溫介乎二十六至三十度，預料當日吹東至東南風六至七級。天文台呼籲市民計劃活動時，要留意最新天氣報告。天文台會密切監察該低壓區的發展及動向。根據蒲福氏風級表，七級風屬強風程度，即平均風速達每小時五十二至六十二公里，即相等於三號風球風力。預料下周一及周二仍然有驟雨。

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