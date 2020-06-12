水警聞聲調查 檢獲信號彈及「偉哥」 ﻿萬宜水庫爆炸巨響﻿﻿截四男﻿

夜闌人靜，昨凌晨西貢萬宜水庫東壩傳出爆炸巨響，一艘水警輪巡經發現登岸調查，拘捕四名可疑男子，在其中兩人身上檢獲一枚信號彈及壯陽藥「偉哥」。警方及爆炸品專家現仍調查爆炸是否與暴力示威者試爆炸彈有關。



消息稱，昨凌晨三時許，一艘水警輪巡邏至萬宜水庫東壩對開海面時，望見岸上有可疑電筒燈光，其後突然傳來一聲爆炸巨響，並且有火光，水警認為有可疑，立即將船駛向岸邊及登岸調查。



水警人員在岸上搜索，在發現火光附近山頭截停四名（二十二至三十一歲）可疑男子，在其中一名二十三歲男子身上檢獲一個約八厘米長的懷疑爆炸品，及在一名二十八歲男子身上檢獲四粒懷疑第一部毒藥，俗稱「偉哥」的壯陽藥。懷疑他們與剛才的爆炸有關，以涉嫌管有爆炸品及管有第一部毒藥拘捕及帶署調查。



由於近期的反修例風波中，警方曾多次破獲有暴力示威者藏有真槍及爆炸品等，警方封鎖現場山頭，並召來爆炸品處理課人員到場協助搜索證物。昨早十時，十多名探員及爆炸品專專家在現場蒐證，至傍晚現場仍未解封。消息稱，信號彈是走私集團常用的，警方仍調查案件是否涉及走私活動，還是暴力示威者試爆炸藥有關，案件交由東九龍警區重案組跟進。



保安局局長李家超曾在立法會會議上表示，目前本港恐襲威脅級別維持中度，但本港近月檢獲的爆炸品，其引爆方法及製作方法，都與外國恐怖襲擊類似，部份符合恐怖主義的定義，顯示本土恐怖主義正在港滋生，政府不排除會提升本港恐襲威脅級別。警方資料顯示，反修例衝突去年至今有至少十四宗涉及爆炸品及五宗真槍的案件，共拘捕近八十人。



