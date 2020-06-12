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美股中段瀉千三點

2020-06-12 列印
　　聯儲局昨天凌晨議息之後，對經濟前景發表悲觀言論，投資者風險胃納急降。此外，隨著歐美各國重啟經濟，肺炎疫情會否出現第二波大爆發，亦成為環球市場焦點。

  美股昨晚開市之後迅速下跌，杜指中段報二五六一三點，跌一千三百七十六點；納指則報九六八五點，跌三百三十五點。

  滙控美國預託證券價格見三十六點六一港元，跌一點二四港元；騰訊則見四百三十六點零二港元，跌六點三八港元。
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