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八成航空業員工冀政府發放現金津貼

2020-06-12 列印
■香港民用航空事業職工總會召開記者會。
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　　香港民用航空事業職工總會召開記者會，指訪問了一千二百三十二名會員，結果發現八成九受訪者表示，新冠肺炎導致個人及家庭收入減少，甚至有失業及減少外出的情況；有六成九表示，正平均每月放十一點二日無薪假。

　　有受訪者指出，疫情期間，個人及家庭收入平均每月減少三成二，部份受訪者更指家庭經濟出現困難。此外，八成受訪者期望政府能發放現金津貼。

　　民航工會表示，政府早前的多輪紓困措施只針對支援機場企業，忽略了航空業員工，未能疏解他們目前的經濟困境，因此強烈要求當局在第三輪抗疫基金中，向航空業僱員發放一萬元津貼。

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