衞生署昨早與獲認可化驗的私家醫院及私營化驗所等機構之代表會面，講述有關健康碼電子平台的具體資料，以及如何上載測試結果到指定平台的技術操作。據悉，健康碼的申請人需接受健康評估，並留樣本進行新冠病毒化驗，認可機構會將化驗結果上載至相關平台，讓部門查核，以確定能否豁免強制十四日檢疫。
港認可化驗機構料暫少於十間
衞生署昨早與獲認可化驗的私家醫院及私營化驗所等機構之代表會面，講述有關健康碼電子平台的具體資料，以及如何上載測試結果到指定平台的技術操作。據悉，健康碼的申請人需接受健康評估，並留樣本進行新冠病毒化驗，認可機構會將化驗結果上載至相關平台，讓部門查核，以確定能否豁免強制十四日檢疫。
「再出發」網列多類商戶優惠 全民開心消費 逾千食肆參與
隨着新冠肺炎疫情緩和，限制社交距離措施逐步放寬，港府將向合資格市民每人派一萬元。「香港再出發大聯盟」發起「促消費，撐經濟」計劃，將全港商戶的優惠資訊羅列於大聯盟網站上，多個行業包括飲食、零售、美容、酒...
2020-06-12
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韓國瑜最後一天上班音樂會道別 被指消費友人 言論再起風波
高雄市長韓國瑜在六月十二日解除職務，在最後一天上班日，韓國瑜上班前第四次前往許崑源的靈堂致意。然後他又因在中常會的發言，把鄭南榕跟過世議長許崑源相比擬，再度引發討論。此外，韓國瑜在道別音樂會上，感謝多...
2020-06-12
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比國王子違限聚令 遭西班牙罰款逾九萬
比利時王子祖謙（Prince Joachim，圖右）上月底在西班牙實施封城及限聚令期間參加派對，其後確診新冠肺炎。他已被判罰款一萬零四百歐羅（逾九萬港元），當地官員透露王子現正在西班牙隔離中。 祖謙於五月底在西班牙南部城市科爾多瓦參加一個派對。之後，他接受檢測，證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應。新聞網站《機密報》揭發他違規，指總共有二十七人參加派對。所有參加者都要接受隔離觀察，未知是否還有其他人「中招」。 西班牙是歐洲新冠肺炎疫症重災區之一。政府頒佈的限聚令禁止超過十五人的聚會和活動。官員說，祖謙已經認罪，並已接到通知，需要邀交一萬零四百歐羅罰款。 祖謙早前已發聲明指，對於他...
2020-06-12
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屋苑錄用家市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯高級區域營業董事吳志輝表示，荔枝角美孚新邨五期恆柏街3號高層A室，面積703方呎，三房間隔，望山景，獲用家斥資980萬承接，呎價13940元。據悉，...
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聯儲局料美GDP降6.5% 憂第二波疫情 杜指瀉1861點
聯儲局對經濟前景看法悲觀，投資者風險胃納急降，而美歐肺炎疫情會否出現第二波大爆發，亦成為環球市場焦點，美股周四開市之後迅速下跌。杜指中段跌逾1500點；標普指數早段曾跌3.36%，納斯達克指數跌2.4...
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巴塞皇馬雙響炮
西甲昨晚由塞維利亞打比打頭陣後，周末將迎來兩大擂台躉出場，巴塞隆拿和皇家馬德里，分別於明晚作客馬略卡，以及於周日主場鬥伊巴。雙雄聯賽重開後首戰考驗不大，大勝一場手到拿來。 馬略卡 vs 巴塞隆拿 星...
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在時間軸上看血友病
上星期跟大家分享過，早年血友病患者的生活及治療方向。在「凝血因子」治療還未出現的世代，患者每次血流不止，只得靠輸入血漿及包紥止血。一些病情嚴重的患者，即使動也不動，每月也有數次關節肌肉無故地出血，疼痛...
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復課前三代同堂巡舖親子樂 梁詠琪約友Happy 悶親囡囡
婚後專心湊女的梁詠琪（Gigi）去年中宣佈加盟環球唱片，睽違4年，日前終於推出新專輯《PRELUDIO》，近日亦積極亮相各大媒體做宣傳。不過，Gigi就算幾忙都會抽空陪老公Sergio和女兒Sofía...
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社論——收一萬最好 「大花筒」
港府向合資格久永居民派一萬元的計劃，將於七月初開始發放。對於正受裁員減薪影響的市民來說，這筆錢無異於及時雨，可解生活上燃眉之急。至於工作未受疫情打擊的市民，口袋多了一萬元，好應開心盡情消費，讓一萬元產生滾大效應，惠及各行各業，人人出一分力，實行「香港經濟港人救」。 「香港再出發大聯盟」昨天發起「促消費，撐經濟」計劃，將全港商戶的優惠資訊羅列於大聯盟網站上，藉此鼓勵市民使用政府派出的一萬元，多多消費，以振興本土經濟。據聯盟指出，單是參與計劃的食店，就有逾一千間，連計零售、美容、酒店、玩樂、汽油等行業，是罕見的聯合谷消費行動。 香港旅發局亦正籌備「旅遊就在香港」計劃，目的與「香...
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馬場浮世繪——冠軍人馬獎7.16頒發
馬會正籌備每季度完結時的馬壇盛事「香港賽馬會冠軍人馬獎頒發典禮」，今個馬季因應疫情及須補賽致煞科賽延於七月十五日在谷中上演，故安排亦有別於以往。以往頒獎禮會於煞科日前的星期五晚舉行，今季就暫定於煞科戰的翌日即七月十六日晚上舉行。另外，頒獎禮的地點則由以往假座灣仔某酒店，而轉往尖沙咀的另一高級酒店的宴會廳進行。 訂好頒獎日子後，馬會另有其他細節正待研究，例如當晚頒獎程序，以及應否增加或減少獎項數目等。至於出席人數，馬會須等待目前的限聚令在下周四結束後，政策會有何措施才作定案。 馬場浮世繪
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