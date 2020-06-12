  • 2020年6月12日 星期五
  • 32º
  • 67%
熱門： 港台新冠肺炎香島中學六四顏武周

日報新聞 > 港聞

港認可化驗機構料暫少於十間

2020-06-12 列印
港認可化驗機構料暫少於十間
Previous Next

　　本港昨日沒有新增新冠肺炎個案。港府將公佈粵港澳三地互認健康碼詳情，衞生署昨早與獲認可化驗的機構代表會面，相關機構暫時不多於十間。

　　衞生署昨早與獲認可化驗的私家醫院及私營化驗所等機構之代表會面，講述有關健康碼電子平台的具體資料，以及如何上載測試結果到指定平台的技術操作。據悉，健康碼的申請人需接受健康評估，並留樣本進行新冠病毒化驗，認可機構會將化驗結果上載至相關平台，讓部門查核，以確定能否豁免強制十四日檢疫。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd