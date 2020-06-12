黎智英今申更改保釋離港 江樂士：法庭宜大幅提高條件

修例風波踏入一周年之際，已有二千多人被起訴，在人大通過《港區國安法》決定草案後，陸續有被告棄保潛逃，其中「學生獨立聯盟」召集人陳家駒與前《學苑》總編輯梁繼平被指分別棄保潛逃至荷蘭及美國。壹傳媒創辦人黎智英將於今早再到高院申請更改保釋條件離港，但前刑事檢控專員江樂士與執業大律師龔靜儀均建議，法庭應大幅提高保釋條件，如要求被告交出旅遊證件，並要求被告最少提供兩名人事擔保等，以防棄保潛逃的情況發生。



黎智英因三年前涉刑恐記者以及去年疑三次參與未經批准集結，以至有四宗刑事案件纏身，四案獲准以現金共七千元保釋候訊，另不得離開香港及不得騷擾控方證人。黎上月曾希望在保釋期間離港而提議將保釋金增至十萬元，但被裁判官拒絕。黎上月尾再到高院申請保釋期間離港，但李運騰法官指黎沒確實外遊日程，難以撤銷禁止離港命令。黎的更改保釋條件申請今將由李運騰法官處理，黎重金禮聘數名資深大律師出戰。黎昨遭警方發傳票控告他在本年六月四日煽惑他人參與未經批准集結，該案於六月二十三日提堂。



執業大律師龔靜儀認為黎智英如要到國外開會，大可以透過視像會議代替，如必須簽署某些文件亦能透過速遞服務去完成。龔指黎現共有四宗刑事案件在身，「全部脫晒罪嘅機會係咪咁高呢？」，尤其是黎與外國關係密切，其棄保潛逃的風險亦不低，法庭理應積極考慮會否批准黎離港的申請。前刑事檢控專員江樂士分析指，近日明顯出現被告棄保潛逃的趨勢，正如美國、德國、荷蘭、台灣等地為外國逃犯提供安全的避風港，卻不會把逃犯移交回當地接受法律制裁，激勵本港被告棄保潛逃。



江樂士認為尋求政治庇護的成功例子已四處傳開，以至被告認為向法庭申請保釋後到外國尋求庇護是易事。雖然香港無法管治其他國家的做法，但無疑能大幅加重保釋條件，以長期預防面對嚴重控罪的被告棄保潛逃。江樂士建議法庭未來一旦決定批出保釋申請，應考慮要求被告居住於報稱地址、交出所有旅遊證件、遵守逾十小時的宵禁令、每天到警署報到兩次，亦應要求被告提供最少兩名人事擔保，並需在保釋期間不准接觸任何公開場合舉行的示威活動、示威活動的組織，或外國領事館的官員。



