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公關協會推「專業承諾」

2020-06-12 列印
　　香港公共關係專業人員協會（PRPA）今年踏入二十五周年，推動本港首個「公關專業承諾」，以進一步提升業界的專業水平及操守，以回應企業及社會愈趨重視公關功能。透過「承諾」，PRPA致力傳揚秉持誠信、事實、準確、公正，以及對公眾負責的專業態度工作，以至履行適當披露，避免利益衝突的專業守則。除獲得多個海外公關協會及本港各大專院校的認同，「承諾」得到香港總商會、香港管理專業協會等工商界的支持。

　　協會顧問關則輝表示，隨着不同媒體平台冒起，以及多元訊息的極速傳播，PRPA有必要起領頭作用，推動社會正視虛假失實的資訊，並提高公關從業員專業的傳訊能力。

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