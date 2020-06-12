﻿疫情下減租七成蝕住做﻿ ﻿的士車主司機共渡時艱﻿

受疫情影響，的士行業生意銳減。早前有的士司機擔心政府的津貼還未到手前，的士車主便會上調車租。有車主聞言大呼被誤解，指過去幾個月已減租近七成，現時每月自掏腰包兼月蝕數千元，仍選擇與司機共渡時艱，而車租收入入不敷支的情況嚴重，才被逼收窄減租幅度，但並非加租。另外，業界促請政府加推補貼，早日通關救市。



的士車主伍先生指，兩年前以退休積蓄與太太購入兩部的士，本打算二人一同駕駛及出租，以維持退休後收入，惟沒預料到的士業受社會運動及疫情雙重打擊，經營十分困難。作為車主，伍先生每月須承擔每部車過萬元的開車成本，而近大半年車租收入，卻由原先約兩萬元直插谷底至只有七千元一個月，為退休帶來負擔。



他指，兩年前以六百多多萬元購入的士，現時跌至四百多萬元，每月貼錢供車。由於太太身體欠佳現已停止駕駛，他將一部的士出租，而現時每更車租的收入，比自己兼做司機駕駛的收入更少。



保費急升逾一倍



順豐車行投資管理有限公司董事吳坤成指，的士保費去年急升超過一倍，是導致牌主成本失控飆升的主因。對於車齡稍長的，保險公司更要求額外收取比例高達一點五倍的附加費，他促政府研究及監管保險市場籠斷和包攬訴訟情況，以改善問題根源。



吳坤成指，關口封閉及限聚令對的士行業影響最大，因為的士業界最主要客源為遊客及消費客。伍先生亦透露，政府最初宣佈實施限聚令後，晚上街上猶如死城。疫情近日緩和後，乘客量稍有回復，但仍遠遠追不上疫情前。他坦言，去年六月前每更收入最高可達每日一千二百元，宣佈限聚令後竟下滑至約二、三百元，希望政府考慮推第二次補貼，並早日解封關口，改善的士業困境。







