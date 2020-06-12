各行﻿業疫市緊縮人手﻿ ﻿畢業生求職難上加難﻿

每年六月是傳統求職旺季，惟受疫情影響，本港經濟陷入衰退，應屆大學畢業生求職難上加難。有人事顧問反映，今年職缺招聘較去年同期大跌四成，不少中小企更表明今年會停止招聘，連最常聘請畢業生的零售、酒店及旅遊業，其人力需求亦出現跳崖式下跌。



《星島日報》報道，新冠肺炎疫情重擊本港經濟，勞工市場急劇惡化，最新失業率攀升至百分之五點二，創十年新高，與消費及旅遊相關行業合計的失業率更急升至百分之九。各行各業的職位空缺亦因經濟下行而大減，應屆大學畢業生的就業前景堪憂。



於嶺南大學修讀社會學的柯同學畢業在即，但尚未找到工作。他原打算學士畢業後，先累積社福機構相關的工作經驗，繼而進修社會工作學系碩士課程。惟他發現今年相關職位空缺減少，至近期才找到數個活動工作員的招聘廣告，暫未獲面試邀請。



大學招聘講座全取消



中大商學院高級講師李兆波亦表示，縱然院校未完成就業統計，但已察覺今年畢業生就業情況遠遜於去年，「往年這個時間，絕大部份已獲公司錄取，今年很多學生仍未有。」過去不少大企業會到大學開辦招聘講座，惟今年受疫情影響全部取消，連帶其見習行政人員職位亦一直未見招聘。



今年本港市況艱難，環球管理諮詢董事總經理李漢祥直言，即使在五、六月求職旺季，企業的招聘意欲亦大減，職缺招聘更較去年同期大跌四成。他近日接觸的十多名中小企僱主及人事經理也明言，今年將停止招聘，「中小企不『炒人』已偷笑，哪有能力再聘請畢業生。」



過往零售、酒店及旅遊業爭相聘請大學畢業生入行，惟李漢祥稱，疫情下這三大行業首當其衝，對人才的需求跳崖式下降。現時經濟前景不明朗，他相信，結構性失業問題難以短期內解決，「今次疫情比○三年沙士更嚴峻，港人未必再歡迎『自由行』來港刺激經濟，根本不知何時才復甦。」



應屆畢業生求職難，為助年輕新血加入銀行界，金管局上周公佈「銀行業人才起動計劃」。香港銀行業僱員協會副主席鍾逸傑稱，計劃將為銀行界提供額外三百個職位，預料會側重於基本工作及操作，「新計劃下，畢業生可先獲取半年經驗，再於內部申請銀行職位，總好過白紙一張去應徵。」



學者促政府早日推支援計劃



港府在○三年及○九年均有因應經濟轉差，推出特別就業項目，鼓勵僱主聘請剛畢業的大學生。勞福局局長羅致光早在去年九月已在網誌表示，將構思就業支援，惟至今未見政策出台。李兆波認為，今年經濟情況比沙士及金融海嘯更嚴峻，建議政府盡早推出支援計劃，令更多應屆畢業生受惠。



每年金融界的管理培訓生計劃均令應屆畢業生趨之若鶩，但今年錄取人數或存變數。大學生網上求職平台OnGrad聯合創辦人蘇俊軒指出，有企業提早「截龍」，向求職者表示已聘用足夠人數；更有應徵者收到口頭錄用後，被收回工作機會。



蘇俊軒又稱，今年不少應屆畢業生送出逾四十份應徵信，只有約三、四次面試機會，獲面試的機會率較往年的兩成下降。為免個人履歷出現半年以上空窗期，他知悉不少畢業生改為走創業路，趁未畢業參加學界初創比賽，「參賽可獲創業資助，同時又有機會到科學園、數碼港創業。」



