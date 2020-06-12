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「薑精華配方」同暈車浪講bye bye

2020-06-12 列印
「薑精華配方」同暈車浪講bye bye
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　　搭車頭暈作嘔？遊車河、遊船河無你份？唔講唔知，原來呢種頭暈現象喺醫學上叫「動暈症」，較易喺小朋友、孕婦同體質較弱人身上發生。除咗後天訓練，服用頭條Jetso App送緊嘅Blackmores「薑精華配方」有幫助㗎！呢個以薑為主要成份嘅營養補充劑，有助減少車船暈浪而導致嘅反胃、嘔吐等不適症狀，無睡意，六歲以上小朋友同孕婦適用！

　　另外，今次有獎遊戲會送出含有葉酸、碘、DHA等十五種重要懷孕營養素嘅「孕婦黃金營養素」（見圖），為媽媽同寶寶健康打好基礎，鞏固免疫防線！由即日起至六月十四日喺頭條Jetso App答中問題同Like Jetso App facebook，有機會獲得Blackmores薑精華配方（價值︰ 一百五十三個九）連孕婦黃金營養素（價值︰ 一百九十九蚊），名額七十五個，下載頭條Jetso App啦！



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