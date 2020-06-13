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﻿「鸚鵡」逼港 今明狂風驟雨

2020-06-13 列印
■本港昨天氣酷熱。
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昨天本港天氣酷熱翳焗，與今年首個熱帶氣旋「鸚鵡」逼近有關。天文台昨晚八時二十分發出一號風球，估計周末周日會有狂風驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。由於「鸚鵡」移向廣東西部較接近澳門，澳門氣象局昨晚七時發出今年第一個一號風球，並預料一號風球將維持一段時間。

　　菲律賓一個熱帶低氣壓已進入南海，或增強至強烈熱帶風暴，將被名為「鸚鵡」。天文台預料「鸚鵡」將於明日上午在香港西南面大約一百五十至二百公里附近掠過，在廣東台山至陽江之間登陸。

　　天文台預測，本港今日吹強風，日間酷熱，有幾陣驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。明日吹烈風，有狂風驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。

　　天文台台長鄭楚明早前接受《頭條日報》訪問，預測未來襲港颱風會更強勁，「大氣層變暖，可以承載更多水氣，颱風吸收大量水氣轉化時，會釋放的能量變得更強。」
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