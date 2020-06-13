﻿「鸚鵡」逼港 今明狂風驟雨

菲律賓一個熱帶低氣壓已進入南海，或增強至強烈熱帶風暴，將被名為「鸚鵡」。天文台預料「鸚鵡」將於明日上午在香港西南面大約一百五十至二百公里附近掠過，在廣東台山至陽江之間登陸。
天文台預測，本港今日吹強風，日間酷熱，有幾陣驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。明日吹烈風，有狂風驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。
天文台台長鄭楚明早前接受《頭條日報》訪問，預測未來襲港颱風會更強勁，「大氣層變暖，可以承載更多水氣，颱風吸收大量水氣轉化時，會釋放的能量變得更強。」
昨天本港天氣酷熱翳焗，與今年首個熱帶氣旋「鸚鵡」逼近有關。天文台昨晚八時二十分發出一號風球，估計周末周日會有狂風驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。由於「鸚鵡」移向廣東西部較接近澳門，澳門氣象局昨晚七時發出今...
2020-06-13
揭露新冠疫情後染疫身亡的「吹哨人」李文亮醫生其孩子在武漢出生。據報，妻子付雪潔及孩子均平安。目前李文亮的母親在武漢幫忙照顧媳婦和男孫。 綜合內媒報道，十一日晚上十一時左右，付雪潔於武漢一所醫院產下一名男嬰，體重三千四百五十公克。付雪潔十二日早上七時多更於微信朋友圈發文：「老公你在天堂看到了嗎？你送給我最後的禮物今天出生了」又指一定會好好愛護兒子。有內媒向李文亮的家屬查詢喜訊時，家屬從談話間也可聽出非常興奮。
2020-06-13
喬治·弗洛伊德（George Floyd）之死引發的反警暴及種族主義示威，導致近日全球多地涉及奴隸販子、帝國主義者、征服者和探險家的「偉人」雕像，都被下架，而多地的地名亦因「種族主義」問題而被提出要改...
2020-06-13
皓畋乃何文田近年新晉屋苑之一，樓齡約3年，鄰近何文田站，並位處小學34校網內。今次精選該屋苑一個相連單位放盤，面積1339方呎，四房設計，方正廳堂附有雅致裝潢，從大露台外看，主要望何文田一帶景致。 由...
2020-06-13
市場擔心美國爆發第二波新冠肺炎疫情，市場恐慌情緒升溫，美股杜指急瀉1861點。恒指早段曾急挫585點，低見23895點，創本月2日來新低，其後因內地A股跌幅收窄，以及美股期貨反彈，恒指跌幅收窄，成功收...
2020-06-13
有日本美斯之稱的久保建英今季加盟皇家馬德里，隨即借往馬略卡吸取實戰經驗。此子季初表現平平，直到西甲暫停前三輪爆發獨取兩球一助攻，今晚聯賽重啟第一擊主場倒戈青年軍時代曾力効力的巴塞隆拿，有力踢出成名一戰領軍爆冷搶分，讓球主客和受讓兩球「主勝」博得過。 （Now4K611、632台周日凌晨4:00直播） 九年前，久保建英以十歲之齡加盟巴塞青年軍，加上身形較瘦削和左腳當右翼的踢法，都跟美斯很相近，獲稱為日本美斯。此子其後因為巴塞違反年輕小將轉會規例而回流日本，去夏年滿十八歲再赴西班牙加盟皇馬，並隨即外借到馬略卡。 「美蘇」剛傷瘉狀態成疑 久保建英上半季表現平平，首廿二輪西甲入球和...
2020-06-13
夏日陽光猛烈，若然不好好保護皮膚，適時塗上防曬，肌膚就會變得又嚡又乾，而且出現雀斑。雀斑浮現後難以減淡，最理想的方法始終是預防勝於治療。今天就看看編輯之選！
2020-06-13
上月中，58歲杜德偉（Alex）被本報記者發現於中環街頭跟太太李曉冰（Ice）鬧交，好在事隔一個禮拜後，兩公婆甜爆食Tea撐枱腳，一天光晒。日前下午，杜氏夫婦又十指緊扣現身又一城，可能見疫情逐漸緩和，...
2020-06-13
台灣高雄市民罷免了市長韓國瑜，這天是這個光頭市長最後一天上班，他的擁躉給他開了個「道別演唱會」。在電視新聞中一時沒聽清楚，「道別演唱會」聽成了「悼念演唱會」，嚇一跳，以為韓光頭死了。 韓國瑜之令人討厭，是他的惡俗之氣。一個只會高呼「發財發財發大財」的政客，竟然可以招攬選票，得到大量擁躉支持，將他送上市長之位，這也說明一個地方的品味。試想，如果在香港搞選舉，一個政客只會大叫「發財，發大財！」他是一定上不了台面的，由此可見兩地之分別。好在高雄人也醒了，發現這個傢伙原來還有許多壞處，這才同心協力把他趕下了台。但把韓光頭趕下台的理由中，並不包括「惡俗」。 我之所以這麼說，是近期有一...
2020-06-13
馬會一直密切留意冠狀病毒疫情發展並評估相關風險，因應最新的情況，已決定於六月十五日至六月十九日開放沙田及跑馬地馬場，為馬迷提供皇家雅士谷越洋轉播賽事的投注及有限度顧客服務。然而場內仍不會提供本地賽馬及足球投注服務，六合彩亦繼續暫停。 兩個馬場的開放時間為下星期一至下星期五的每日早上十時至下午六時半。 馬場浮世繪
2020-06-13