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祿泉樓確診姑奶 檢測三次始陽性

2020-06-13 列印
■祿泉樓群組再多一人確診。
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　　沙田瀝源邨祿泉樓再多一人感染新冠肺炎。新確診者為祿泉樓首名女患者的同住姑奶，亦是葵涌嘉里物流貨倉的同事，令相關群組的個案增至十一人。新冠肺炎病毒再顯其「狡猾」本色，這名女病人曾經發燒，首她接受兩次檢測結果均呈陰性，第三次檢測才呈陽性。衞生防護中心認為，她或透過與同住確診弟弟及弟婦的家居接觸而受到感染。

　　新增患者為一名五十八歲女士，是與祿泉樓首名女患者（嘉里物流女工）同住的姑奶，她亦是在嘉里物流工作，因被列作密切接觸者於上月三十一日入住檢疫中心。她在等候入住期間出現發燒，同日被送往威院，當日與翌日的鼻咽及咽喉拭子樣本均對新冠病毒呈陰性反應。病人其後退燒，並於本月二日出院及轉送檢疫中心，在檢疫中心期間一直沒有出現病徵。她前日在結束檢疫前再接受檢測，最終確診，現留醫威院，情況穩定。

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