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政府批有公務員工會 政治性罷工反國安法

2020-06-13 列印
　　有公務員工會號召公務員參與罷工公投，動議港區國安法會影響公務員權利及自由等。政府強烈譴責有工會採取政治性罷工的激烈手段，去反對國家安全立法，罔顧罷工行動影響特區政府有效運作和社會穩定，衝擊香港經濟，損害香港市民利益和公務員隊伍聲譽。發言人強調，公務員必須堅守法治、政治中立，若違反《公務員守則》，政府絕不會坐視不理，定必嚴肅追究，重申公投無憲制基礎、無法律效力，呼籲公務員勿參與。

　　發起公投的「二百萬三罷工會聯合陣線」及「中學生行動籌備平台」，昨在社交平台發文指，因天氣不穩，決定將原訂明日舉行的公投，改在下周六舉行。當中有份參與公投的新公務員工會發聲明指，該會發佈的資訊沒有提出任何對國家安全立法「反對」的字眼，投票內容只是詢問會員會否擔心自由及權利受影響，除備受爭議的國家安全立法外，亦包含勞工權益，如公務員「凍薪」及宣誓等，絕非政府所指的政治性質活動；強調沒有任何預設立場，就政府錯誤理解，及抹煞工會為同事提供表達意見機會的努力，感到惋惜。

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