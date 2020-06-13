﻿警多區驅散6‧12周年集會 許智峯涉非法集結被捕﻿

去年六月十二日示威者圍堵及衝擊立法會，與防暴警在金鐘爆發激烈衝突，有網民在昨日一周年發起在全港多區晚上擺街站及舉辦社區展覽，示威活動遍地開花。大批防暴警員在多區佈防，截查市民，截至晚上十時，拘捕三十五人，其中立法會議員許智峯涉非法集結被捕。



昨晚七時許開始，多區有市民聚集，旺角朗豪坊對開砵蘭街及亞皆老街，亦有示威者舉起抗爭標語，防暴警員在附近巡邏及截查可疑人士。晚上八時許，雅蘭商場對開港鐵旺角站一帶有大批市民聚集，警方一度舉藍旗驅散，數十名市民被警方截查。



沙田新城市廣場地下中庭，有團體放置反修例及反對港區國安法展板及派發單張，數十示威者在各樓層倚欄杆聚集，有人高叫口號及將橫額掛欄杆上。大批防暴警察在商場外及沙田港鐵站一帶巡邏及截查可疑人。銅鑼灣崇光百貨外亦有多名警員戒備及截查市民，晚上八時許，警方一度舉藍旗及拉起封鎖線，呼籲示威者離去，其間有示威者在金佰利商場外及東角道近世貿中心與示威者發生衝突，警方至少制服十名男女及拘捕帶走。其中，立法會議員許智峯涉非法集結被捕。



警方表示，昨晚上約八時，有人群在銅鑼灣一帶叫囂及集結，有可能觸犯《公安條例》下進行未經批准集結的相關罪行以及《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》下進行受禁群組聚集的相關罪行。警方警告參與者立即停止集結及離開。在元朗，區議會主席黃偉賢違限聚令被票控。



另外，大批防暴警員傍晚起在金鐘、中環及銅鑼灣加強佈防。通往添馬公園多處行人路封閉，連接海富中心及政府總部的行人天橋，扶手電梯被橙膠帶圍封。中環皇后像廣場、遮打花園及大會堂一帶泊有警車，大批防暴警員戒備。



