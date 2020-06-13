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立會內不守秩序 眾志三人各罰千元

2020-06-13 列印
　　香港眾志副主席鄭家朗、成員吳嘉兒及何秀儀，去年三月在立法會《國歌條例草案》公聽會期間，離座衝向官員席位示威，事後被票控在立法會會議廳範圍內逗留時未有遵守秩序，何秀儀另被控襲擊一名男保安。裁判官何俊堯昨判刑時指，三名被告當日獲准以公眾身份發言，不允許有發言以外的行為，但他們卻離位展示標語及叫喊，驚動保安出手阻止，令議會停頓，影響立法會的莊嚴，故裁定三人票傳控罪罪成。他又指，三人擾亂議會秩序的時間短暫，影響較輕，加上考慮到他們並非出於私利，輕判三人各罰款一千元，勸勉他們「留有用之軀，作社會棟樑。」

　　至於何秀儀面對的普通襲擊罪，事主許耀德聲稱被撞左肩、無法起身，但事後見到他能走動，何官認為他的證供失實、不可信。從閉路電視片段可見，事發時何秀儀見到許耀德走到她前方時，她已馬上駐足不再衝前，避免二人有身體接觸，但許依然出手想捉住何，故不能構成何襲擊或毆打。

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