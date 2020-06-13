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沙中線追加百億撥款通過

2020-06-13 列印
　　立法會財委會通過港鐵沙中線，約一百億元的追加撥款申請。財委會主席陳健波昨午約四時半，以議題已討論多時，加上議員問題重複，就議員發言劃線。撥款終在三十票贊成，二十一票反對下通過。

　　在爭取撥款過程中多次被泛員議員要求問責下台的運房局局長陳帆，昨天表示曾考慮為沙中線工程事件作政治問責，但認為在困難的時候，作為局長，更加要留下來帶領政府團隊，在本屆任期完結前完成工程。他又駁斥泛民議員，指政治問責要視乎事情的嚴重性，有關官員的責任有多大，而不是「空口講白話」的口號。

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