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會否限制資金流經港？ 美財長：將提應對措施

2020-06-13 列印
■美國財長努欽。
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　　《港區國安法》立法在即，多國表示關注，其中美國稱正考慮限制資金流經香港。美國財長努欽表示，正領導跨部門的資本市場工作小組，研究對《港區國安法》的回應。被問及會否限制資金流經香港，他回應指，稍後將提出應對措施。

外交部：損港利益只會引火燒身

　　美國共和黨議員發表應對全球安全的報告，提出要求制裁政治局常委韓正、港澳辦主任夏寶龍、中聯辦主任駱惠寧、新疆自治區黨委書記陳全國、西藏自治區黨委書記吳英傑及公安部部長趙克志等中國官員，指他們侵犯人權，應禁入境並凍結在美資產。在北京，外交部發言人華春瑩指，美國在香港有大量居民及深厚利益。過去多年，美國從香港獲得大量貿易順差，如美方採取行動損害香港利益，到頭來只會引火燒身。

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