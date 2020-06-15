維修焚化爐塌台 12人飛墮七層樓

青衣環保署化學廢物處理中心發生嚴重工傷意外，焚化爐一個維修工作台突然倒塌，十二名工人從七層樓高度飛墮而下，其中十人一度被平台的支架壓著，消防出動坍塌專隊，救出各人送治療，其中兩人一度情況危殆。



現場為青衣路五十一號環保署化學廢物處理中心，一個焚化爐正進行維修。消防處署理消防區長洪德城表示，焚化爐高二十五米，直徑四米，工人須先清拆焚化爐內物料，然後更換。昨早九時許，焚化爐內有一個約七層樓高工作台，每層相距兩米，十二名工人在不同樓層工作，其間工作台突然倒塌，發出一聲巨響，多人被工作台壓着受傷。



現場狹窄 首批傷者逾句鐘始獲救



消防處接報後調派坍塌搜救專隊及兩部坍塌搜救車到場，並出動重型吊臂運輸車、流動傷者治療車及輔助醫療裝備車等協助拯救。消防員發現現場有十名傷者，其中六人自行從倒塌的支架爬出，其餘四人被困離地五至七米高的金屬支架和磚頭之中。現場環境狹窄，加上工作台有進一步倒塌危機，消防員先以支架鞏固工作台的金屬支架，以照明工具、三百六十度鏡頭及生命探測器拯救被困者，先救出第一名被困者，經約逾一小時搜救，再將四名被困傷者救出。



十名傷者，年齡由二十二至六十一歲，分別頭、背、盆骨及下肢等部位跌傷或壓傷，由六輛救護車分別送往瑪嘉烈醫院、仁濟醫院及明愛醫院。其中兩人送院時一度情況危殆，經過治療後，只餘下一人情況嚴重，其餘情況穩定及已經出院。



消防處表示，工作台在焚化爐內部，初步相信倒塌事故與風勢無關，真正原因有待調查。勞工處表示，已派員調查事件，若發現有人違例，定會依法處理。勞工處亦向有關承建商及該處所佔用人發出「暫時停工通知書」，直至承建商及該處所佔用人已採取措施消除有關危害，才可復工。



環保署要求營運商交報告



環保署重視及關注意外事件，已要求中心的營運商一個月之內遞交報告。根據環保署網頁資料，化學廢物處理中心在一九九三年啟用，中心的主要作業包括收集化學廢物、分析廢物成份及處理化學廢物，每年可處理十萬公噸化學廢物。