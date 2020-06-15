﻿風球冒險出海 ﻿﻿衝浪女溺斃﻿

一號風球下，一名女子在沒有救生員當值的長沙泳灘衝浪，結果樂極生悲遇溺昏迷，其他泳客發現將她救起報警送院搶救，可惜返魂乏術。警方調查後，相信案件無可疑，列有人遇溺死亡處理，真正死因有待法醫剖屍確定。



昨中午約十二時，當時熱帶風暴「鸚鵡」逐漸遠離本港，但天文台仍掛一號風球。三十九歲姓陳熱愛衝浪女事主，到大嶼山下長沙泳灘衝浪，疫情下該泳灘尚未開放及沒有救生員當值。



消息稱，當時防鯊網附近突翻起大浪，其後有泳客發現女事主在離岸約五十米海面載浮載沉，其腳部仍繫着衝浪板，多名泳客合力將她救回岸上，但已陷入昏迷，報警後救護員到場為她急救及送北大嶼山醫院，但搶救無效死亡。警方在泳灘向泳客了解及調查後，初步相信案件無可疑，列有人遇溺死亡處理。仵工事後將事主遺體舁送殮房，稍後安排法醫官剖屍確定其真正死因。



出事泳灘無救生員當值



長沙泳灘全長三公里，為本港其中一處熱門滑浪泳灘之一，該泳灘過去亦曾發生遇溺意外。去年七月九日，一名十八歲男生在文憑試放榜前夕，偕兩名友人到大嶼山下長沙泳灘游泳時遇溺死亡。



每逢風暴襲港前後，部份泳灘海面會有大浪，例如大浪灣、石澳及長沙泳灘等均是衝浪熱點，不少愛好衝浪者會前往冒險。天文台表示，雖然所有熱帶氣旋警告信號已經取消，但熱帶低氣壓「鸚鵡」的外圍雨帶正影響廣東。由於海面有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。天文台預料今日大致多雲，間中有狂風驟雨，局部地區有雷暴，氣溫介乎二十七至三十二度。吹和緩偏南風，風勢間中清勁。展望明日仍有驟雨，本周中後期天色好轉。