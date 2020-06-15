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羅致光指設失業保險需考慮調整遣散費

2020-06-15 列印
羅致光指設失業保險需考慮調整遣散費
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　　勞褔局局長羅致光（見圖）發表網誌指，若要考慮是否應成立失業保險，要一併考慮遣散費的調整，長期服務金的存廢、取消強積金對沖等安排。

　　他續指，羅致光說，香港有別於其他地區，失業保障主要依靠一筆過的遣散費或長期服務金，而非每周或每月領取，所以失業員工並無任何「誘因」不即時搵工。這亦導致本港失業率長期處於低位，在經濟復甦期，失業率下降得較快，而在經濟收縮期，失業率上升得較慢。

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