他續指，羅致光說，香港有別於其他地區，失業保障主要依靠一筆過的遣散費或長期服務金，而非每周或每月領取，所以失業員工並無任何「誘因」不即時搵工。這亦導致本港失業率長期處於低位，在經濟復甦期，失業率下降得較快，而在經濟收縮期，失業率上升得較慢。
羅致光指設失業保險需考慮調整遣散費
他續指，羅致光說，香港有別於其他地區，失業保障主要依靠一筆過的遣散費或長期服務金，而非每周或每月領取，所以失業員工並無任何「誘因」不即時搵工。這亦導致本港失業率長期處於低位，在經濟復甦期，失業率下降得較快，而在經濟收縮期，失業率上升得較慢。
維修焚化爐塌台 12人飛墮七層樓
青衣環保署化學廢物處理中心發生嚴重工傷意外，焚化爐一個維修工作台突然倒塌，十二名工人從七層樓高度飛墮而下，其中十人一度被平台的支架壓著，消防出動坍塌專隊，救出各人送治療，其中兩人一度情況危殆。 ...
2020-06-15
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2.1萬人須緊急安置 貴州暴雨增至10死14失蹤
近日貴州省受連場暴雨引發洪災。自上周一來，暴雨共造成遵義、黔東南、黔南等八市（自治州）五十一個縣，共四十三萬八千人受災，十人死亡，十四人失蹤，二萬一千人緊急轉移安置，一萬四千人需緊急生活救助。日前網絡...
2020-06-15
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金與正警告：是時候與南韓一刀兩斷
朝鮮半島的緊張局勢升溫之際，南韓政府統一部周日早上發表聲明，呼籲北韓遵守及履行雙方過往所簽署的各項協議。北韓早前宣佈切斷雙方一切溝通渠道。早一天，北韓領袖金正恩的胞妹、執政勞動黨中央委員會第一副部長金與正發出新警告，指現在到了與南韓一刀兩斷的時刻，下一步就是軍事行動，令人擔心兩韓關係會進一步惡化。 南韓統一部在聲明中指出：「南韓和北韓都應該嘗試遵守兩韓所達成的所有協議。」南韓方又表示：「政府會嚴肅注視目前的局勢。」 上周六朝中社的報道指，朝鮮勞動黨第一副部長金與正表示，似乎已到了與韓方一刀兩斷的時候，金與正更表示，會將下一階段對敵行動交給朝方的總參謀部，相信軍方會平息人民的...
2020-06-15
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何文田皓畋罕有四房大戶
皓畋乃何文田近年新晉屋苑之一，樓齡約3年，鄰近何文田站，並位處小學34校網內。今次精選該屋苑一個相連單位放盤，面積1339方呎，四房設計，方正廳堂附有雅致裝潢，從大露台外看，主要望何文田一帶景致。 由...
2020-06-13
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中美關係緊張 疫情陰霾籠罩 港股本周料區間上落
上周中美緊張關係及疫情陰霾持續，恒指失守二萬五大關，並錄得三連跌，全周累跌469點或1.9%。市場人士認為，恒指本周將維持區間波動，仍看好新經濟股發展。港股上周三（10日）開始連挫三個交易日，但上周五...
2020-06-15
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西維爾乘勝追擊 取「利」獻醫護
西維爾鋒將奧甘波斯西甲復賽立即搶韁，上仗貢獻一球一助攻，助球隊主場2:0擊敗貝迪斯。此子矢言踢出精采比賽為球迷和醫護打氣，今晚聯賽有力率隊作客再挫鬧兵荒的利雲特，客勝去馬。 （Now632台周二凌晨1:30直播） 去夏由馬賽加盟的奧甘波斯馬上踢出身價，各賽事為西維爾貢獻十三球四助攻，上場西甲復賽揭幕戰更成為球隊取勝的頭號功臣。這名廿五歲翼鋒直言：「雖然西甲閉門作賽，但我很想將勝利轉化成力量，傳遞給球迷和醫護。」該隊還要跟皇家蘇斯達和馬德里體育會等爭歐聯入場券，今仗不勝無歸。 利雲特復賽首仗作客1:1逼和華倫西亞，惟今季西甲攻入十一球的射手羅渣馬迪該仗兩黃一紅出場，今...
2020-06-15
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屏東魚市場嚐鮮
別稱藍鰭吞拿的黑鮪魚，是屏東東港的海產明星，每年4月底開始，這個南台灣第一大漁港便會進入捕魚季節，漁民捕獲的太平洋黑鮪，數量冠絕全台，昔日當地主要會把鮪魚外銷日本，可是隨着屏東縣政府自千禧年起每年主辦黑鮪魚文化觀光季，大家在屏東也可領略這股「黑色魅力」。 在黑鮪魚文化觀光季檔期，屏東許多餐廳都會供應特色的魚鮮盛宴，但要數最具風味的嚐鮮熱點，便得數又稱華僑市場的東港魚市場。這裏除有海產卸貨區，讓人一睹巨大黑鮪魚等海產的真身，室內部份更設有魚販攤檔，售賣漁民當天捕來的龍蝦、生蠔、貝類等海產，種類繁多，至於看得食指大動的，更可在購入後交給市場內的餐廳代為烹調。 吃盡東港三寶 到訪...
2020-06-15
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盛讚孝順善良有安全感 靚湯等嫁馬明：想一生一世
湯洛雯（靚湯）和馬國明（馬明）被傳媒發現拍拖後承認戀情，獲眾多好友及網民送上祝福。靚湯昨日首度現身親自開腔談及戀情，全程甜笑，又盛讚男友孝順、善良、冷靜、成熟、穩重，令她心靈安定、有安全感，坦承視對方...
2020-06-15
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慧眼看世界——當你想放棄時
美股大跌，有投資界預言美股有機會大挫五成。當不少人在「哭股喪」時，特斯拉（Tesla）的股價卻相對硬淨，一度升破一千美元一股後，還能企穩在九百美元以上，較一年前的股價升逾三倍。 去年特斯拉股價的低位是一百八十五美元，較一六年的一百五十美元好一點而已。多年來不少股評人都不看好它的前景，指其交貨慢、成本高、質素不達標、現金流緊張，建議投資者不要沾手。可是自從Model 3正式交車後，加上上海車廠投產，所有不利消息瞬間消散。縱使出現新冠肺炎，Model 3仍然熱賣，而且新車Model Y有機會在年底交車，馬斯克也宣告投產電動拖頭Semi，短期內又有「百萬公哩」新電池發佈，所有好消...
2020-06-15
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伊時論事——莫艾誠首嚐經典賽
隨着英國逐漸回復賽馬運動，各場經典大賽亦相繼舉行。英國二千堅尼於六月六日在新市場馬場隆重舉行，結果由包義定ANDREW BALDING訓練、莫艾誠OISIN MURPHY策騎的「佳明驥」KAMEKO成功擊敗古摩亞陣營的「航空首都」及賽前未嘗敗績的去年最佳歐洲兩歲雄馬「呂宋火山」捧走錦標。 對於騎練來說，這是一場難忘的勝仗。包義定於二〇〇三年一月取得練馬師牌照，並從父親包義鼎手上接掌KINGSCLERE PARK HOUSE STABLES，同年已憑CASUAL LOOK攻下葉森橡樹大賽，首度揚威英國經典大賽，近年亦多次勝出一級賽，成績理想。 莫艾誠自小就受到舅父高樂時JIM...
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