  • 2020年6月15日 星期一
  • 32º
  • 72%
熱門： 車Cam水門雞彩虹鸚鵡飯盒

日報新聞 > 港聞

祿泉居民須接受二次唾液檢測

2020-06-15 列印
　　本港昨日沒有新增新冠肺炎個案。就沙田瀝源邨祿泉樓至今共有九人染疫，衛生防護中心再安排祿泉樓居民，接受第二次深喉唾液檢測，強調會對不交回樣本的人士進行強制檢測。中心前日聯同專家到祿泉樓視察，並於當日確診的三十三歲男病人的單位內，包括廁所及廚房，以及大廈天台排氣管採集了環境樣本，所有樣本均對新冠病毒呈陰性反應。

　　此外，食衞局局長陳肇始昨日發表網誌，若疫情持續穩定，政府不排除在許可的情況下，逐步放寬就群組聚集的限制，例如調節群組聚集人數的上限或增加獲豁免的群組聚集。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd