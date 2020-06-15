籌組專隊執行國安法 警員須通過品格審查

全國人大常委會正草擬「港區國安法」的具體條文，外界關注執法問題。保安局局長李家超透露，警方正研究成立專責隊伍，準備在法例實施後即時執法，有關警員須通過品格審查等條件。



李家超在電視節目中指出，「港區國安法」在執法層面上，可參考澳門設立直接向特首匯報的國家安全委員會，因為涉及國家層面的事，特首是一個向國家負責的最高代表。雖然港、澳都是維護國家安全，但處理問題，例如類別、性質、複雜性都很不同，實際要按香港具體情況去制定整體執行機制。



李家超透露，警方正研究成立專責隊伍執法，相關警員須有高強的分析力和洞悉力，亦要通過品格審查，查驗對香港特區的忠誠度，和對維護國家安全的看法及理念符合當局要求，另須遵守保密原則。他又認為，並非在條例生效首日作出拘捕行動，才算是執法，指警方新設立專責隊伍是為更好地履行法律，亦是全國人大決定的一部份。



對於中央應否在港設立國安機構，李家超則指這應由中央按需要決定，會尊重國家的決定。他說，在國家安全上只有「國家」的標準，國家在收集情報、網絡方面都比本港優勝，若國家就國安與本港交流、給予意見，或提醒某些活動情況，對本港有很大幫助。



鄭若驊：依普通法行文不切實際



此外，律政司司長鄭若驊發表網誌，指中國有兩套法律制度，分別為成文法和普通法，要求屬全國性法律的國安法之法律條文，全部依照香港普通法的法律行文是不合理和不切實際，但強調法律條文必須行文清晰和明確。她又稱，全國人大常委會有權經徵詢基本法委員會和港府的意見後，對《基本法》附件三的法律作出增減，故建議設立日落條款是多此一舉。



