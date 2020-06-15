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速遞鐵騎撞的士 外賣員斷腳重傷

2020-06-15 列印
■外賣員右腿骨折扭曲倒臨臥地上。
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　　大角咀昨午一時許發生恐怖車禍。二十六歲姓陳電單車外賣速遞員，駕駛電單車沿海輝道駛至海輝道與櫻桃街交界迴旋處，與一輛的士發生碰撞，電單車翻側，陳當場拋出車外，右小腳骨折扭曲，重傷倒地。其他駕車人士見狀上前視察傷者傷勢及報警。

　　救護人員到場為傷者急救後送院，治療後情況嚴重。涉事六十四歲姓張的士司機通過酒精呼氣測試，現場協助警方調查後被帶署，並拖走肇事車輛檢驗。警方現正調查意外起因是否與有人未有留意交通情況切線有關，呼籲其他目擊意外的人士向警方提供資料。

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