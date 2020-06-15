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美容院冷氣機電線短路着火

2020-06-15 列印
■消防員到場將火頭撲熄。
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　　荃灣一間美容院昨午發生冷氣機電線短路火警，昨中午十二時許，荃灣海壩街二A號美容院閣樓安裝的一部冷氣機突然冒煙起火，四十四歲姓劉女職員發現連忙報案求助。消防員趕至開喉迅即將火撲滅，火警中幸無人受傷及毋須疏散。

　　消防員經調查後，相信冷氣機電線短路引致起火，認為火警無可疑。有冷氣工程人員表示，冷氣機若出現輕微怪聲或傳出異味，是危險信號，用戶應第一時間關掉冷氣機，拔去電源。因為怪聲大多是壓縮機故障造成，異味則是排氣閥受阻，令機體熱度不斷上升，塵埃受熱化氣而產生異味，如果熱力持續不斷，有機會熱熔電線發生短路起火。

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