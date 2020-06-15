陳文敏指國安法條文 應列明顛覆政權須涉武力

港大法律學院教授陳文敏表示，《港區國安法》屬於刑法，條文必須細緻，應清晰列明分裂國家或顛覆政權，須涉武力，且行為的嚴重性足以達至分裂國家的目的。



陳文敏表示，《港區國安法》適用於所有人，港府不能強調法例只針對一小撮人，便以為就可讓市民安心。他批評，決定草案的內容太模糊，對恐怖活動及外國勢力干預的定義不清晰，認為國安法屬於刑法，條文必須細緻，不能夠只提抽象原則，同時不應設有追溯力，否則會限制言論、新聞及學術自由。



同時，他建議，條文應清晰列明，分裂國家或顛覆政權，要涉及武力或鼓吹武力，而行為嚴重性足以達至分裂國家的目的。如在六四燭光晚會等和平集會，高叫「結束一黨專政」等口號，不應構成顛覆行為。



