﻿亞特蘭大黑人遭擊斃﻿ ﻿爆發反警暴示威騷亂﻿

美國喬治亞洲首府亞特蘭大一名黑人男子雷莎德‧布魯克斯（Rayshard Brooks）日前在一家快餐店的外賣車道上被警員開槍擊斃。引發群眾上周六上街遊行譴責警暴。入夜後示威者堵路並放火燒毀案發現場的快餐店。肇事兩警員目前一調職一停職，而亞特蘭大警察總長希爾茲亦辭職。



亞特蘭大女市長博頓斯宣佈，警察總長希爾茲辭職的消息，亦要求警隊把涉嫌開槍警員革職。而警隊其後宣佈，其中一名涉案警員已被革職，另一人被調往文職工作。



事發於上周五深夜十時半左右，警方接報指，有一名黑人男子布魯克斯把車停在 Wendy's 快餐店的外賣行車通道上，在車上睡着了，阻塞車道。兩警到場為布魯克斯進行酒精吹氣測試，結果顯示他不合格。據網上流傳的短片中可見，布魯克斯在車外與兩名警員發生激烈糾纏，布魯克斯一度把其中一名警員手上電槍搶走，但鏡頭捕捉不到黑人男子中槍的經過。布魯克斯的家屬及律師指，警察在逮捕他時還有其他選擇。



死者一度向警員舉槍



而快餐店閉路電視就拍攝到，布魯克斯成功掙脫並逃跑時，一度向其中一位警員舉槍，然後被警員開槍阻止。有目擊者指他倒地時仍清醒，但術後不治。當局指男子被追捕時曾經開槍。



喬治亞洲富爾頓縣地方檢察官霍華德表示，已對此案展開全面及獨立調查，正等候喬治亞洲調查局的報告。不過警方仍未公開他們隨身攝錄機拍到的片段。周六大批民眾在亞特蘭大市中心上街遊行抗警暴。深宵時分，那間拍攝到男子向警員舉槍的快餐店被放火，由於示威者包圍現場，大火焚燒了四十五分鐘後，消防員才到場，整間快餐店付諸一炬。及後有最少三十六位在場示威者被捕。











