  • 2020年6月15日 星期一
  • 32º
  • 72%
熱門： 車Cam水門雞彩虹鸚鵡飯盒

日報新聞 > 港聞

巴黎反種族示威演變成暴力衝突

2020-06-15 列印
■法國首都巴黎的示威演變成為暴力衝突。 美聯社
Previous Next

　　世界各地上周六有成千上萬的群眾上街遊行及參加集會，聲援在美國反抗警暴及反對種族主義的示威者。法國首都巴黎的示威演變成為暴力衝突；英國首都倫敦的衝突逾百人被捕；澳洲新南威爾斯省警方拘捕了兩名女子，涉塗污雪梨市內一座庫克船長（Captain James Cook）雕像；而亞特蘭大發生警方槍殺黑人事件的快餐店溫迪被縱火後，最少三十六人被捕。

　　據法媒報道指，防暴警察施放催淚彈及發射水炮驅散群眾。在其他城市包括馬賽、里昂、蒙波利埃、南特、波爾多等，也有規模較小的抗議示威。英國各大城市同日亦有反種族主義示威，倫敦全日有超過一百人被捕。澳洲新南威爾斯省警方拘捕了兩名涉塗污雪梨市內一座庫克船長（Captain James Cook）雕像的女子。暫未知這宗事故是否模仿全球發生破壞雕像。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd