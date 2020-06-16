旅發局推「旅遊．就在香港」 逾萬着數 谷本地度假食買玩

新冠肺炎疫情緩和，港府即將向合資格的市民派發一萬元。香港旅遊發展局趁勢出擊，昨天率先公佈「旅遊．就在香港」計劃的第一波，鼓勵香港人做旅客，以全新角度探索及欣賞香港之美，同時齊集景點、飲食、酒店、商場及零售等消費界別，合共提出逾一萬項消費優惠，包括有景點推門票買一送一、著名酒店提供房間升級及送水療、大商場購物可換消費券及抽獎等。局方稍後再推第二波闔家留港度假大優惠，同時市民消費滿一定數額，會獲贈一天本地遊團。



受到疫情打擊，五月初步訪港旅客數字約為八千一百多人次，平均每日約二百六十人。旅發局主席彭耀佳認為，要復甦本港旅遊業，應由本地做起，局方新推出的「旅遊．就在香港」計劃，得到旅遊、零售、餐飲業界等大力支持，攜手刺激港人本港遊消費，同時讓業界為日後迎接外地旅客作暖身。



逾百深度遊行程推介



該計劃未來幾個月份階段推出。重頭戲包括旅發局網羅過萬個遍佈全港的優惠，即日起推出一站式食、買、玩優惠平台，集齊全港業界優惠，包括昂坪360平日來回票半價、天際100 觀景台門票買一送二、入住五星級酒店免費升級客房兼送餐飲或水療禮遇、各大商場消費滿指定金額可獲消費券等等。



另外，市民可在網站搜尋過百條深度遊行程，在抗疫期間用嶄新角度遊歷香港一些鮮為人知的秘點。為配合政府現金發放計劃及暑假來臨，旅發局七月中加推適合一家大小留港度假的第二浪優惠。據悉，如市民消費滿近一千元，即可換取價值數百元的本地一日遊團，詳情稍後公佈。



旅遊業界立法會議員姚思榮認為，旅發局延續舊有模式，集合各界的消費優惠，有助刺激市道，同時本地旅行社在設計不同行程時，需要安排充足的防疫程序，可為日後恢復入境遊、迎接外地旅客作好準備。



香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，疫情下社會氣氛低迷，本地零售面臨壓力，計劃有助推動市民的消費、購物興致，當中介紹多項具特色的景點，部份更鄰近社區，可以讓市民知道「旅遊係可以一齊參與」，提高社會凝聚力。



