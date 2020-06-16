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三成驅蚊產品　未列明成份濃度

2020-06-16 列印
三成驅蚊產品　未列明成份濃度
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　　夏天最怕被蚊叮。消委會檢視市面六十九款驅蚊產品的標籤資料，發現近三成樣本沒有列明所含驅蚊成份的濃度，消費者難以評估產品的驅蚊功效，和使用時須留意的事項。即使有標示驅蚊成份濃度的樣本，逾兩成半所含的濃度少於一成，防蚊保護時間十分有限。

　　另外，四十一款樣本標榜使用天然植物驅蚊成份，其中逾六成半標示含常見的香茅油，當中五款的濃度少於一成，未必能提供長時間的驅蚊效能。同時，香茅油可能會輕度刺激皮膚、眼睛、喉嚨，引致咳嗽，長期或頻繁接觸，或會引致皮膚過敏，故加拿大政府建議不應用於嬰幼兒身上。

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