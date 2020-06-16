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美股中段跌184點

2020-06-16 列印
　　市場憂慮第二波疫情爆發，美國股市本周首個交易日杜指早段下跌，中段報二五四二○點，跌一百八十四點；納指則報九六○○點，升十一點。滙控美國預託證券價格見三十六點五港元，無升跌；騰訊則見四百三十五點一八港元，升一點五八港元。紐約期金報每盎司一千七百二十六點六美元，跌十點七美元；紐約期油則報每桶三十五點九九美元，跌零點二七美元。
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