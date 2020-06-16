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消委會測試市面雪糕六成半「高糖」

2020-06-16 列印
消委會測試市面雪糕六成半「高糖」
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　　消委會測試二十九款預先包裝及非預先包裝的雪糕及冰凍甜點樣本(見圖)，當中十九款即六成半屬「高糖」，即每一百克含超過十五克糖。總脂肪含量最高樣本為「M&S Food（Marks and Spencer）」Dessert Menu Chocolate Ice Cream。消委會指過量食用，可增加患糖尿病等慢性疾病風險。

　　另有兩款的總含菌量和大腸菌群含量超標，包括「阿波羅」薄荷朱古力的總含菌量達每克五萬八千個細菌，以及「KFC」特選牛乳朱古力曲奇新地的大腸菌群含量達每克二百八十個。消委會引述「KFC」已在有關分店停售新地，並為全線分店的新地進行測試，結果符合品質要求。

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