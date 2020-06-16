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受病毒污染物品 疑已流入北京

2020-06-16 列印
　　北京在四日內新增七十九宗新冠肺炎確診個案，均與新發地農產品批發市場有關；豐台區三名人員更遭免職。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友懷疑有受病毒污染物品流入北京，因新冠病毒可在冷凍物品表面存活兩至三個月。就北京疫情源頭疑涉及受污染凍肉或海產，有在旺角凍肉店工作的職員向本報表示，會加強衛生。因應有指北京在切割三文魚的砧板上檢測到病毒，食物安全中心已從進口及批發層面抽取來自各地三文魚樣本檢測。

　　另外，本港昨新增三宗輸入個案，港大微生物學系講座教授袁國勇發表評論文章，預料疫情到冬天會再爆發，祿泉樓患者分別居於六個單位，或是超級傳播事件先兆。

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