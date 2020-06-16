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22款兒童水上用品 驗出含致癌物「萘」

2020-06-16 列印
■消委會測試發現逾七成兒童水上用品，不符合歐洲安全標準。
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　　消委會測試二十二款兒童水上用品，全部均驗出潛在致癌物多環芳香烴（PAHs），危害兒童健康風險，逾七成樣本不符合歐洲安全標準，包括會傾側下沉、物料接縫裂開、安全扣鬆脫或充氣活塞漏氣等，家長讓子女使用前應作仔細檢查。

　　其中有六款兒童游泳座椅於水中的穩定性未如理想，當主充氣室出現漏氣，產品的浮力不足以令座椅保持直立或支撐身體，而中國製的「Intex」在水中翻轉後，兒童假人模型被座椅卡着身體，未能安全逃生。

　　另外，全部樣本均驗出潛在致癌物質「萘」（Naphthalene），其中六款萘含量介乎每公斤零點二至四點三毫克不等。兒童可透過呼吸或用口吮吸時吸入。

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