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曾國衞：廿三條立法港府責任無減

2020-06-16 列印
　　政制及內地事務局局長曾國衞昨日出席立法會政制事務委員會會議，指政府會綜合各界意見，會視乎情況，向全國人大常委反映有關《港區國安法》的意見，強調立《國安法》並無削弱特區政府為《基本法》二十三條立法的責任，特區政府會盡快為《基本法》二十三條立法做相關工作。

　　曾國衞稱條文仍未出台，難以評論條例是否依照普通法制度編寫，但中央已確定全國人大制訂新法例時，必定會遵守幾個原則，包括無罪假定、本港的司法權及終審權不受影響等。另外，新聞行政人員協會約見全國人大常委譚耀宗反映意見，強烈要求《港區國安法》保障新聞自由，不會被「以言入罪」。

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