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鋼管舞導師衝浪溺斃 教室停業

2020-06-16 列印
　　前午與滑浪風帆男友，在一號風球下在大嶼山下長沙泳灘玩衝浪時溺斃三十九歲姓陳女子，為一名鋼管舞及瑜伽導師。據悉，她在旺角一幢商業大廈開設舞蹈教室，前日意外發生後，教室的facebook專頁發文指，教室所有課程因個人原因昨起，所有課程將會取消。死者的男友更在facebook留言傷心自責稱，沒有好好照顧女友，希望女友在天國可以開開心心。死者胞弟昨日與家人到殮房認屍，他稱，其胞姊生前學滑浪時認識其男友，惟家人未見過他。

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