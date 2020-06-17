限聚令放寬 生意料回復九成 餐飲全面鬆綁 父親節收大禮

本港昨日沒有新增新冠肺炎確診個案，政府進一步放寬「限聚令」。由本周五（十九日）起，公眾地方群組聚集人數，由八人放寬至五十人，為期十四日，至下月二日。食肆可獲豁免，其每枱人數限制亦將於同日撤銷。有飲食業界人士歡迎新安排，形容是一份好的父親節禮物，估計整體生意可回復九成。



政府決定，本周五起放寬公眾場所群組聚集限制上限，由目前八人提升至五十人，食肆可獲豁免，不設人數限制，但每張枱之間仍要保持一點五米距離，為期十四日。食衞局局長陳肇始昨天在記者會表示，放寬「限聚令」是希望盡快恢復更多社交及經濟活動，新安排可讓社會各界舉行婚宴等各類宴會，切合市民需要，亦可以支持本地餐飲業。



公眾場所最多50人群聚



陳肇始稱，放寬「限聚令」至五十人，是參考早前婚禮和一些股東大會的人數限制都是五十人，認為這個人數上限可以接受，故今次盡量將措施「拍齊」，人數限制亦無室內外之分。而較高危的酒吧、夜總會的每枱人數，將由四人放寬至八人，現場表演和跳舞活動亦可恢復。另外，卡拉OK、派對房間及健身中心等場所的聚集上限亦由八人增至十六人，但蒸汽浴及桑拿設施仍須暫停。



唱K最多16人 桑拿仍須暫停



「限聚令」勢影響「七一」遊行集會，被問及只放寬而不取消「限聚令」是否涉及政治打壓時，陳肇始重申是公共衛生考慮，並無政治考慮，又指公眾聚集難以控制情況，而重新開放的海洋公園及將舉行的書展為公眾娛樂場所，並有主辦單位，可確保持續執行規例，不能與「限聚令」相比。她強調，目前大型聚集仍有風險，因此不會一下子取消「限聚令」。



立法會飲食界議員張宇人歡迎新安排，形容是一份好的父親節禮物，呼籲食肆仍要做好防疫措施。對會否在行會建議完全取消「限聚令」，張宇人指出，疫情持續，仍需要戒備；他透露，有建議政府日後疫情再發生時，要將無經濟利益的活動與有經濟利益活動的限制分開處理。



香港餐務管理協會會長楊位醒表示，今次安排給予消費者信心出外用膳，指上月母親節的生意恢復至七、八成，估計周日父親節的訂座率會很高，生意可回復至九成。香港餐飲聯業協會會長黃家和亦說，一些筵席、婚宴或大型社團活動可望活躍起來，相信短期內有不少團體聚會的定單，令酒樓及宴會場所生意復甦。



本地遊業界方面，環保生態協會總幹事「海豚哥哥」Thomas稱，自疫情爆發後，已沒有舉辦本地生態團，目前仍擔心零星個案會帶來另一波疫情。他說，新安排下會考慮舉辦企業社會責任活動，去考察生態及清潔海灘，一團約四十人。