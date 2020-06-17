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粵港澳擬訂健康碼 七日陰性互認

2020-06-17 列印
■海洋公園重新開放，書展如期舉辦，當局稱，該類場所不受限聚令所限。
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　　近日有不同團體促請政府，盡快落實粵港澳三地互認的健康碼系統。食衞局局長陳肇始表示，正與澳門及廣東省政府，在聯防聯控框架下商討三地健康碼，三地初步同意，以七日內有效的病毒檢測呈陰性結果作互認，有助減低風險。

　　她又稱，明白市民對於私營檢測會有需求，當局已約見本地化驗所，讓對方了解整體情況及策略，並指希望引入更多競爭，有更多實驗室加入檢測計劃，相信價錢會有調節空間，並重申當局正探討降低價錢的處理方法。
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